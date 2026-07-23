UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Auboué

La marche d’automne des teckels Auboué

dimanche 13 septembre 2026 · Auboué

La marche d’automne des teckels Auboué

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
place charles de gaulle
Ville
54580 Auboué
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Auboué

La marche d’automne des teckels

place charles de gaulle Auboué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Organisé par Les Créateurs Lorrains

Au programme:
Stands artisanaux et gourmands
Animations autour du Teckel
Shooting photo
Vente de goodies
Tombola

Concert Check System et No Peine

Restauration et buvette sur placeTout public
0  .

place charles de gaulle Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 42 37 44  events.claapasso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by Les Créateurs Lorrains

On the program:
Craft and food booths
Dachshund-themed activities
Photo shoot
Merchandise sale
Raffle

Concerts by Check System and No Peine

Food and refreshments available on site

L’événement La marche d’automne des teckels Auboué a été mis à jour le 2026-07-23 par MILTOL

À voir aussi à Auboué (Meurthe-et-Moselle)