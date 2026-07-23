La marche d’automne des teckels Auboué
dimanche 13 septembre 2026 · Auboué
Informations pratiques
Auboué
La marche d’automne des teckels
place charles de gaulle Auboué Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Organisé par Les Créateurs Lorrains
Au programme:
Stands artisanaux et gourmands
Animations autour du Teckel
Shooting photo
Vente de goodies
Tombola
Concert Check System et No Peine
Restauration et buvette sur placeTout public
0 .
place charles de gaulle Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 42 37 44 events.claapasso@gmail.com
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English :
Organized by Les Créateurs Lorrains
On the program:
Craft and food booths
Dachshund-themed activities
Photo shoot
Merchandise sale
Raffle
Concerts by Check System and No Peine
Food and refreshments available on site
L’événement La marche d’automne des teckels Auboué a été mis à jour le 2026-07-23 par MILTOL
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