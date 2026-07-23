Informations pratiques

Auboué

La marche d’automne des teckels

place charles de gaulle Auboué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Organisé par Les Créateurs Lorrains

Au programme:

Stands artisanaux et gourmands

Animations autour du Teckel

Shooting photo

Vente de goodies

Tombola

Concert Check System et No Peine

Restauration et buvette sur placeTout public

0 .

place charles de gaulle Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 42 37 44 events.claapasso@gmail.com

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English :

Organized by Les Créateurs Lorrains

On the program:

Craft and food booths

Dachshund-themed activities

Photo shoot

Merchandise sale

Raffle

Concerts by Check System and No Peine

Food and refreshments available on site

L’événement La marche d’automne des teckels Auboué a été mis à jour le 2026-07-23 par MILTOL