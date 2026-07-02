Informations pratiques

Chaumont

2e édition du marché du Viaduc

22 Avenue du Maréchal Foch Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Tout public

Au programme retrouvez 40 exposants (artisans, produits locaux), food trucks, musique et la guinguette. .

22 Avenue du Maréchal Foch Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 50 41 79 98 domaineduviaduc52@gmail.com

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English :

L’événement 2e édition du marché du Viaduc Chaumont a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont