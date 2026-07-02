AGENDA · Chaumont
2e édition du marché du Viaduc Chaumont
samedi 5 septembre 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
2e édition du marché du Viaduc
22 Avenue du Maréchal Foch Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Tout public
Au programme retrouvez 40 exposants (artisans, produits locaux), food trucks, musique et la guinguette. .
22 Avenue du Maréchal Foch Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 50 41 79 98 domaineduviaduc52@gmail.com
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English :
L’événement 2e édition du marché du Viaduc Chaumont a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont
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