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AGENDA · Chaumont

2e édition du marché du Viaduc Chaumont

samedi 5 septembre 2026 · Chaumont

2e édition du marché du Viaduc Chaumont

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
22 Avenue du Maréchal Foch
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

2e édition du marché du Viaduc

22 Avenue du Maréchal Foch Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Tout public
Au programme retrouvez 40 exposants (artisans, produits locaux), food trucks, musique et la guinguette.   .

22 Avenue du Maréchal Foch Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 50 41 79 98  domaineduviaduc52@gmail.com

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English :

L’événement 2e édition du marché du Viaduc Chaumont a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont

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