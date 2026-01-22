2E SÉRIE D’ATELIERS ARTISTIQUES AUTOUR DES COFFRETS D’ART Salle du 3e âge Saint-André-de-Sangonis

2E SÉRIE D’ATELIERS ARTISTIQUES AUTOUR DES COFFRETS D’ART

Salle du 3e âge Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-21

Ce projet consiste à proposer aux habitants de Saint-André de réaliser des œuvres peintes sur leur porte de compteur d’eau, d’électricité ou de gaz.

Ce projet consiste à proposer aux habitants de Saint-André de réaliser des œuvres peintes sur leur porte de compteur d’eau, d’électricité ou de gaz. Une dizaine de tableaux tous très différents et de grande qualité ont déjà été peints par les habitants eux-mêmes guidés par deux artistes saint-andréens à la fin de l’année 2025.

Nous démarrons la deuxième session avec deux nouveaux ateliers

Objectif du 1er atelier projeter une couche d’apprêt et réaliser une première esquisse taille réelle du dessin qui embellira la porte.

Objectif du 2e atelier du 21/02 peinture du dessin sur la porte. .

Salle du 3e âge Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 08 26 61 18 lasaucestandre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The project involves offering Saint-André residents the chance to create works of art painted on their water, electricity or gas meter doors.

L’événement 2E SÉRIE D’ATELIERS ARTISTIQUES AUTOUR DES COFFRETS D’ART Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-01-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT