Saint-André-de-Sangonis

CHANTE POUR MOI MERBOUHA

5 Rue des Fontaines Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Spectacle en duo musical qui même chanson, danse et conte sur le thème de la transmission au sein de la famille.

Duo musical.

Tableaux poétiques colorés, histoires courtes racontées en mouvement ou en musique, avec de nombreux instruments violon, violoncelle, ukulélé, derbouka, castagnettes, looper…

Ce spectacle est un duo musical qui mêle chanson, danse et conte, sur le thème de la transmission au sein de la famille.

Nos deux amies musiciennes évoquent leurs racines kabyles et espagnoles et célèbrent la richesse de la diversité des cultures.

Créé et interprété par Sabrina KADRI et Nathalie MARTINEZ, compagnie La Gamme. .

5 Rue des Fontaines Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 83 89 29 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical duo show that combines song, dance and storytelling on the theme of transmission within the family.

L’événement CHANTE POUR MOI MERBOUHA Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT