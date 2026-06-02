Tergnier

2ème camp militaire Dorian époque 14/18 et 39/45

Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Rendez-vous les 19 et 20 septembre 2026 à Tergnier pour le deuxième camp militaire Dorian

Horaires d’ouvertures le samedi de 09h30 à 19h00.

Le dimanche de 09h00 à 17h00

Au programme

Reconstitution d’un camp militaire US et autres des années 14-18 et 39-45.

Défilé des véhicules militaires et civils .

Gratuit.

Informations au 03 23 57 11 27.

Rendez-vous les 19 et 20 septembre 2026 à Tergnier pour le deuxième camp militaire Dorian

Horaires d’ouvertures le samedi de 09h30 à 19h00.

Le dimanche de 09h00 à 17h00

Au programme

Reconstitution d’un camp militaire US et autres des années 14-18 et 39-45.

Défilé des véhicules militaires et civils .

Gratuit.

Informations au 03 23 57 11 27. .

Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 11 27

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English :

Join us on September 19 and 20, 2026, in Tergnier for the second Dorian military camp.

Hours: Saturday from 9:30 a.m. to 7:00 p.m.

Sunday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

On the program:

Reenactment of a U.S. military camp and others from the years 1914–1918 and 1939–1945.

Parade of military and civilian vehicles.

Free admission.

For more information, call 03 23 57 11 27.

L’événement 2ème camp militaire Dorian époque 14/18 et 39/45 Tergnier a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur de Picard