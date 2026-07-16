Où allons-nous demain ?, Centre Culturel François Mitterand, Tergnier
mardi 15 septembre 2026 · Centre Culturel François Mitterand · Tergnier
Informations pratiques
Où allons-nous demain ? Mardi 15 septembre, 14h00, 18h00 Centre Culturel François Mitterand Aisne
Compagnie Empreinte(s)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T18:00:00+02:00 – 2026-09-15T18:30:00+02:00
D’après « Sur la piste animale » de Baptiste Morizot.
Une femme, pisteuse-conteuse, prend la parole : elle raconte une nuit au troupeau et la rencontre improbable avec un loup, des heures de pistage, à l’affut des traces et des signes laissés ça et là par un ours, et l’imaginaire qui s’emballe… Avec elle une musicienne, elle aussi à l’affût, chasseuse de sons. Toutes deux portent une attention particulière au monde vivant qui les entoure.
Où allons-nous demain est une expérience sensible sur ce que Baptiste Morizot appelle « s’enforester ».
Interprétation: Marie-Lys Polchlopeck & Catherine Vrignaud Cohen.
https://www.cieempreintes.com/ouallonsnousdemain
Centre Culturel François Mitterand 7 rue Marceau 02700 Tergnier Tergnier 02700 Tergnier Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@catherinecohen.com »}] [{« link »: « https://www.cieempreintes.com/ouallonsnousdemain »}]
Théâtre
Huma Rosentalski
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