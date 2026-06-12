Fête des associations Tergnier Tergnier
Fête des associations Tergnier Tergnier samedi 5 septembre 2026.
Tergnier
Fête des associations Tergnier
4 Rue Védrines Tergnier Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:30:00
fin : 2026-09-05 17:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Rendez-vous le samedi 5 septembre 2026 de 10h30 à 17h30 pour la fête des associations au Stade Léo Lagrange.
Au programme
Animations gratuites et restaurations sur place.
Gratuit.
Informations au 03 23 57 11 27.
Rendez-vous le samedi 5 septembre 2026 de 10h30 à 17h30 pour la fête des associations au Stade Léo Lagrange.
Au programme
Animations gratuites et restaurations sur place.
Gratuit.
Informations au 03 23 57 11 27. .
4 Rue Védrines Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 11 27
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English :
Join us on Saturday, September 5, 2026, from 10:30 a.m. to 5:30 p.m. for the Community Organizations Fair at Stade Léo Lagrange.
On the program:
Free activities and food available on site.
Free admission.
For more information, call 03 23 57 11 27.
L’événement Fête des associations Tergnier Tergnier a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur de Picard
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