Tergnier

Fête des associations Tergnier

4 Rue Védrines Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:30:00

fin : 2026-09-05 17:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Rendez-vous le samedi 5 septembre 2026 de 10h30 à 17h30 pour la fête des associations au Stade Léo Lagrange.

Au programme

Animations gratuites et restaurations sur place.

Gratuit.

Informations au 03 23 57 11 27.

Rendez-vous le samedi 5 septembre 2026 de 10h30 à 17h30 pour la fête des associations au Stade Léo Lagrange.

Au programme

Animations gratuites et restaurations sur place.

Gratuit.

Informations au 03 23 57 11 27. .

4 Rue Védrines Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 11 27

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English :

Join us on Saturday, September 5, 2026, from 10:30 a.m. to 5:30 p.m. for the Community Organizations Fair at Stade Léo Lagrange.

On the program:

Free activities and food available on site.

Free admission.

For more information, call 03 23 57 11 27.

L’événement Fête des associations Tergnier Tergnier a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur de Picard