LES SURVIVANTS LE JEU ULTIME Tergnier
LES SURVIVANTS LE JEU ULTIME Tergnier samedi 22 août 2026.
Tergnier
LES SURVIVANTS LE JEU ULTIME
Place Paul Doumer Tergnier Aisne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Rendez-vous le Samedi 22 août 2026 pour un jeu plus intense et plus impitoyable que jamais.
Les inscriptions sont ouvertes!
300 joueurs.
1 seul vainqueur.
1 000 € à remporter.
12 € par joueur
Inscriptions uniquement en ligne
Le lieu exact sera communiqué ultérieurement.
Places limitées à 300 participants.
Inscription https://www.helloasso.com/…/evenements/les-survivants
Êtes-vous prêt à survivre ?
Rendez-vous le Samedi 22 août 2026 pour un jeu plus intense et plus impitoyable que jamais.
Les inscriptions sont ouvertes!
300 joueurs.
1 seul vainqueur.
1 000 € à remporter.
12 € par joueur
Inscriptions uniquement en ligne
Le lieu exact sera communiqué ultérieurement.
Places limitées à 300 participants.
Inscription https://www.helloasso.com/…/evenements/les-survivants
Êtes-vous prêt à survivre ? .
Place Paul Doumer Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France
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English :
Join us on Saturday, August 22, 2026 for a game that’s more intense and ruthless than ever.
Registration is now open!
300 players.
only 1 winner.
1,000 ? to be won.
12 ? per player
Online registration only
Exact location to be announced.
Places limited to 300 participants.
Registration: https://www.helloasso.com/…/evenements/les-survivants
Are you ready to survive?
L’événement LES SURVIVANTS LE JEU ULTIME Tergnier a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur de Picard
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