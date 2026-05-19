Tergnier

LES SURVIVANTS LE JEU ULTIME

Place Paul Doumer Tergnier Aisne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Rendez-vous le Samedi 22 août 2026 pour un jeu plus intense et plus impitoyable que jamais.

Les inscriptions sont ouvertes!

300 joueurs.

1 seul vainqueur.

1 000 € à remporter.

12 € par joueur

Inscriptions uniquement en ligne

Le lieu exact sera communiqué ultérieurement.

Places limitées à 300 participants.

Inscription https://www.helloasso.com/…/evenements/les-survivants

Êtes-vous prêt à survivre ?

Rendez-vous le Samedi 22 août 2026 pour un jeu plus intense et plus impitoyable que jamais.

Les inscriptions sont ouvertes!

300 joueurs.

1 seul vainqueur.

1 000 € à remporter.

12 € par joueur

Inscriptions uniquement en ligne

Le lieu exact sera communiqué ultérieurement.

Places limitées à 300 participants.

Inscription https://www.helloasso.com/…/evenements/les-survivants

Êtes-vous prêt à survivre ? .

Place Paul Doumer Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France

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English :

Join us on Saturday, August 22, 2026 for a game that’s more intense and ruthless than ever.

Registration is now open!

300 players.

only 1 winner.

1,000 ? to be won.

12 ? per player

Online registration only

Exact location to be announced.

Places limited to 300 participants.

Registration: https://www.helloasso.com/…/evenements/les-survivants

Are you ready to survive?

L’événement LES SURVIVANTS LE JEU ULTIME Tergnier a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur de Picard