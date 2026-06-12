Le Martre fête ses 40 ans Tergnier mercredi 2 septembre 2026.

Tergnier

Le Martre fête ses 40 ans

Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-02

Rendez-vous du 2 au 19 septembre à la médiathèque l’Oiseau Lire, 02700 Tergnier.

Au programme

Vernissage mercredi 2 septembre à 18h00 .

Exposition.

Gratuit.

Informations au 03 23 57 11 27.

Rendez-vous du 2 au 19 septembre à la médiathèque l’Oiseau Lire, 02700 Tergnier.

Au programme

Vernissage mercredi 2 septembre à 18h00 .

Exposition.

Gratuit.

Informations au 03 23 57 11 27. .

Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 11 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

September 2–19 at the Oiseau Lire Media Library, 02700 Tergnier.

On the program:

Opening reception Wednesday, September 2 at 6:00 p.m.

Exhibition.

Free admission.

For more information, call 03 23 57 11 27.

L’événement Le Martre fête ses 40 ans Tergnier a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur de Picard