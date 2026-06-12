Le Martre fête ses 40 ans Tergnier
Le Martre fête ses 40 ans Tergnier mercredi 2 septembre 2026.
Tergnier
Le Martre fête ses 40 ans
Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-02
Rendez-vous du 2 au 19 septembre à la médiathèque l’Oiseau Lire, 02700 Tergnier.
Au programme
Vernissage mercredi 2 septembre à 18h00 .
Exposition.
Gratuit.
Informations au 03 23 57 11 27.
Rendez-vous du 2 au 19 septembre à la médiathèque l’Oiseau Lire, 02700 Tergnier.
Au programme
Vernissage mercredi 2 septembre à 18h00 .
Exposition.
Gratuit.
Informations au 03 23 57 11 27. .
Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 11 27
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English :
September 2–19 at the Oiseau Lire Media Library, 02700 Tergnier.
On the program:
Opening reception Wednesday, September 2 at 6:00 p.m.
Exhibition.
Free admission.
For more information, call 03 23 57 11 27.
L’événement Le Martre fête ses 40 ans Tergnier a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur de Picard
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