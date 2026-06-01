2ème challenge sportif de Val-au-Perche Le Theil sur Huisne Val-au-Perche

Val-au-Perche

2ème challenge sportif de Val-au-Perche

Le Theil sur Huisne Gymnase Val-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Fort du succès rencontré l’an dernier pour la première édition, les équipes sont attendues samedi 27 juin 2026 à partir de 9 heures au Gymnase Bernard Lebranchu de Val-au-Perche pour le 2 ème challenge sportif organisé par la Ville et les associations de Val-au-Perche. Les équipes, mixtes ou non, devront être composées de cinq joueurs de tous les âges, à partir de 6 ans, et au moins une

personne majeure par équipe. Les concurrents enchaîneront les ateliers sportifs et ludiques accessibles à tous : football, tennis, pétanque, judo, roller, taekwondo, badminton, ainsi que billard et ping-pong pour cette nouvelle édition. Le 1 er challenge sportif a été un réel moment de convivialité entre les associations et une occasion de découvrir des sports tout en s’amusant en famille, entre amis ou entre collègues, explique Alain François, Conseiller

délégué au Sport. L’inscription est gratuite, un pique-nique est à prévoir pour le midi ou, une buvette et une restauration seront disponibles sur place. Un goûter sera offert aux participants avant la remise des récompenses à 17h. Le nombre maximum d’équipes étant fixé à vingt, il ne faut pas tarder à vous inscrire, obligatoirement avant le 15 juin, en renvoyant le bulletin de participation que vous trouverez sur le site de la Ville : www.valauperche.fr à la Mairie de Val-au-

Perche. .

Le Theil sur Huisne Gymnase Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 2 37 49 59 86 communication@valauperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 2ème challenge sportif de Val-au-Perche

L’événement 2ème challenge sportif de Val-au-Perche Val-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par CdC des Collines du Perche Normand