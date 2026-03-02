2éme édition du Tarn Forum Cyber, Ecole Supérieure du Numérique – ESN 81, Castres

2éme édition du Tarn Forum Cyber Jeudi 12 mars, 09h00 Ecole Supérieure du Numérique – ESN 81 Tarn

Evènement gratuit, mais inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T09:00:00+01:00 – 2026-03-12T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T09:00:00+01:00 – 2026-03-12T16:00:00+01:00

Votre entreprise est-elle prête face aux cybermenaces ?

Le numérique est une opportunité, mais saviez-vous que les TPE et PME sont désormais les cibles principales des cyberattaques ? Ne restez pas vulnérables !

C’est pour cela que la CCI du Tarn, l’Ecole Supérieure du numérique et ses partenaires organisent la seconde édition du Tarn Forum Cyber qui se déroulera le jeudi 12 mars 2026 de 9h à 16h sur le nouveau campus de l’ESN 81, à la Borde Basse à Castres. (57 Rue Firmin Oulès à Castres)

Pourquoi participer ?

• Comprendre les risques : Identifiez les menaces concrètes qui pèsent sur votre secteur.

• Rencontrer des experts : Échangez avec des spécialistes de la sécurité informatique.

• Solutions pratiques : Repartez avec des outils et des bons réflexes pour sécuriser vos données et celles de vos clients.

Au programme de l’événement

Fidèles à nos ambitions, nous avons choisi de déployer une programmation à la fois riche et structurée, capable de répondre aux enjeux et problématiques des entreprises, quel que soit leur niveau de maturité. Cette édition proposera : 14 plénières, 7 tables rondes, 2 exercices de crise cyber, un village exposant et des mini conférences

Vous pouvez consulter le programme définitif ainsi que la liste des intervenants en vous rendant sur la page suivante : https://www.tarn.cci.fr/evenement/tarn-forum-cyber.

Inscrivez-vous dès maintenant, renforcez vos défenses et préparez sereinement l’avenir de votre entreprise

La 2éme édition du Tarn Forum Cyber se déroulera le jeudi 2 mars 2026 à l’Ecole Supérieure du Numérique à Castres ! forum tables-rondes

