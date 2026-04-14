De Velázquez à Dalí : l’histoire de l’art espagnol revisitée, Musée Goya, Castres

De Velázquez à Dalí : l’histoire de l’art espagnol revisitée Samedi 23 mai, 20h00 Musée Goya Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:29:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:29:00+02:00

Consacré à l’art espagnol depuis 1947, le musée Goya présente un ensemble remarquable d’œuvres à travers un parcours muséographique repensé à l’occasion de sa réouverture en 2023. Installée dans un ancien palais épiscopal bâti au XVIIe siècle selon les plans de Jules Hardouin Mansart, la collection s’étend du Moyen-Âge jusqu’à nos jours. Le public y découvre des artistes majeurs de l’Histoire de l’art dont Velázquez, Murillo, Goya, Picasso, Miró, Dalí.

Musée Goya 1 Rue de l’Hôtel de Ville, 81100 Castres, France Castres 81100 Laden Tarn Occitanie 0563715930 https://www.museegoya.fr Unique en son genre, le musée Goya est une référence pour apprécier la création en Espagne, de l’Antiquité à nos jours. Depuis Toulouse : A 68 – sortie 2 GRAGNAGUE / D 112 : 1h20. Depuis Albi D 612 : 45 minutes. Depuis Béziers : D 612 direction Castres-Mazamet : 1h50. Depuis Carcassonne : D 118 vers Mazamet, puis D 612 : 1h18. Depuis Castelnaudary : D 624, puis D 622 et N 126 : 57 minutes.

Consacré à l’art espagnol depuis 1947, le musée Goya présente un ensemble remarquable d’œuvres à travers un parcours muséographique repensé à l’occasion de sa réouverture en 2023. Installée dans un y…

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