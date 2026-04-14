Concert de Carlos et Rafael Pradal, Musée Goya, Castres
Concert de Carlos et Rafael Pradal, Musée Goya, Castres samedi 23 mai 2026.
Concert de Carlos et Rafael Pradal Samedi 23 mai, 20h30 Musée Goya Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Le musée Goya et l’association des Amis des musées invitent Vicente et Rafael Pradal pour un concert intitulé « Mano a Mano » – Le Flamenco et les poètes. Lorca, Machado, Hernández mais aussi les Latinos-Américains Neruda, Borges ou Baldomero Fernández sont à écouter lors de ce rendez-vous avec l’hispanité poétique et flamenca, profonde et colorée.
Musée Goya 1 Rue de l’Hôtel de Ville, 81100 Castres, France Castres 81100 Laden Tarn Occitanie 0563715930 https://www.museegoya.fr Unique en son genre, le musée Goya est une référence pour apprécier la création en Espagne, de l’Antiquité à nos jours. Depuis Toulouse : A 68 – sortie 2 GRAGNAGUE / D 112 : 1h20. Depuis Albi D 612 : 45 minutes. Depuis Béziers : D 612 direction Castres-Mazamet : 1h50. Depuis Carcassonne : D 118 vers Mazamet, puis D 612 : 1h18. Depuis Castelnaudary : D 624, puis D 622 et N 126 : 57 minutes.
Le musée Goya et l’association des Amis des musées invitent Vicente et Rafael Pradal pour un concert intitulé « Mano a Mano » – Le Flamenco et les poètes. Lorca, Machado, Hernández mais aussi les ou…
© Benoît Moya Lousser
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