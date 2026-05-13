Revisitez les fresques gallo-romaines de l’Archéopôle !, CERAC Archéopôle, Castres

Revisitez les fresques gallo-romaines de l’Archéopôle ! Samedi 23 mai, 17h00 CERAC Archéopôle Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le métier du peintre à travers les siècles !

Quand le patrimoine antique rencontre la création contemporaine, cela donne naissance à ce projet entre l’association CERAC et la classe CAP Peintre applicateur de revêtements du Lycée du Sidobre !

Les lycéens se sont plongés dans le patrimoine archéologique castrais en travaillant à partir d’un vestige conservé à l’Archéopôle : les fresques de la villa gallo-romaine de Gourjade. À partir ces oeuvres, les lycéens ont expérimenté les techniques, les outils et les pigments utilisés dans l’Antiquité afin de mieux comprendre les gestes ancestraux du peintre.

En les réinterprétant avec un regard d’aujourd’hui, chacun d’entre eux a pu exprimer sa vision du métier en réalisant une œuvre personnelle peinte sur support en bois, mettant en lumière une compétence de leur formation !

Ces créations seront exposées au sein des vestiges de l’Archéopôle et présentées par les élèves lors de la Nuit européenne des musées !

CERAC Archéopôle 148 allée de Gourjade Castres 81100 Aillot Tarn Occitanie 09 66 41 15 56 http://www.cerac-archeopole.fr https://www.instagram.com/archeopole_castres/ Le Centre d’Études et de Recherches Archéologiques du Castrais (CERAC) est une association d’archéologie située au domaine de Gourjade à Castres. Fondée en 1968, le CERAC propose de découvrir les résultats des campagnes de fouilles menées par l’association depuis ses débuts. Les collections exposées à l’Archéopole regroupent des vestiges allant du Paléolithique jusqu’à l’époque moderne. Par ailleurs, le CERAC continue de jouer un rôle dynamique dans la recherche tarnaise et la médiation autour du patrimoine local, à travers des expositions temporaires, des animations pédagogiques et des manifestations culturelles. Parking à proximité, accessible en bus gratuit.

Non accessible PMR, sièges-canne disponibles.

La classe, l’œuvre !

A. Dardenay – 2014