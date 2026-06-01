2ème festival de la céramique de la villa frouin, Villa Frouin, Hyères

2ème festival de la céramique de la villa frouin 26 – 28 juin Villa Frouin Var

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

2ème festival de la céramique de l villa Frouin

Il est des rendez-vous que l’on attend avec impatience… et dont on parle encore longtemps après.

Du 26 au 28 juin 2026, la Villa Frouin ouvre à nouveau ses jardins et ses salons pour la deuxième édition de son très attendu Festival de la Céramique.

Dans ce lieu d’exception niché à Hyères, artistes et visiteurs sont conviés à une parenthèse hors du temps, où la matière se fait langage et où chaque œuvre raconte une histoire.

Sous les regards attentifs de Nadège et de son fidèle complice Étienne Frouin, dix céramistes contemporains, aux univers singuliers et complémentaires, prennent place au cœur du jardin et des espaces intérieurs.

De la porcelaine inspirée du monde marin aux sculptures habitées, en passant par des recherches plastiques audacieuses ou des pièces du quotidien réinventées, chacun dévoile une écriture personnelle, sensible et incarnée.

Ici, point de distance inutile : les artistes sont présents, disponibles, prêts à partager leurs gestes, leurs inspirations et les secrets de leur pratique.

Le visiteur déambule librement, découvre, échange… et parfois succombe à l’envie d’emporter avec lui une pièce unique.

Dans l’atmosphère élégante et chaleureuse de la Villa, tout est pensé pour favoriser la rencontre : une scénographie respectueuse du lieu, un parcours fluide, une expérience accessible à tous , amateurs curieux comme collectionneurs avertis.

Après une première édition ayant conquis près de 950 visiteurs, le Festival de la Céramique s’impose déjà comme un rendez-vous incontournable de la scène artistique varoise.

Alors, que vous soyez amateur d’art, esthète averti… ou simplement en quête d’un moment hors du temps, il serait fort dommage de ne point paraître.

Villa Frouin 129, chemin des Villas, 83400 Hyères Costebelle Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « villafrouin@gmail.com »}]

10 artistes venus d’horizons multiples, entre geste, matière et émotion. Un festival vivant au cœur de la Villa Frouin. La céramique comme vous ne l’avez jamais regardée. villafrouin frouin

nfb