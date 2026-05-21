Mers-les-Bains

2ème festival Rire-les-Bains A la recherche de l’incroyable talent

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 11:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-20

Sur réservation https://theatrelepreo.fr/festival-de-rires-les-bains/

De 12€ à 25€ (Pass 2 & 3 spectacle).

Pour les 5 10 ans retrouvez A la recherche de l’incroyable talent Le Père Noel a claqué sa démission à 4 mois de Noël, il va falloir le remplacer. Commence un grand casting parce que mine de rien … il va vite falloir trouver celui qui fera l’affaire mieux que l’original.

Sur réservation https://theatrelepreo.fr/festival-de-rires-les-bains/

De 12€ à 25€ (Pass 2 & 3 spectacle).

Pour les 5 10 ans retrouvez A la recherche de l’incroyable talent Le Père Noel a claqué sa démission à 4 mois de Noël, il va falloir le remplacer. Commence un grand casting parce que mine de rien … il va vite falloir trouver celui qui fera l’affaire mieux que l’original. .

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 58 36 95 39 contact@theatrelepreo.fr

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English :

By reservation: https://theatrelepreo.fr/festival-de-rires-les-bains/

From 12? to 25? (Pass 2 & 3 shows).

For 5 to 10 year-olds: find A la recherche de l?incroyable talent : Santa Claus has resigned with 4 months to go before Christmas, and we’re going to have to replace him. A big casting session begins, because it?s not going to be easy to find the one who?ll do the job better than the original.

L’événement 2ème festival Rire-les-Bains A la recherche de l’incroyable talent Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS