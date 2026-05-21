Mers-les-Bains

2ème festival Rire-les-Bains Clément Blouin dans Magicien

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Sur réservation https://theatrelepreo.fr/festival-de-rires-les-bains/

De 12€ à 25€ (Pass 2 & 3 spectacle).

Clément Blouin dans Magicien … Finaliste de la France a un incroyable talent, Clément manie la magie avec talent et un humour pince sans rire qu’on adore

Sur réservation https://theatrelepreo.fr/festival-de-rires-les-bains/

De 12€ à 25€ (Pass 2 & 3 spectacle).

Clément Blouin dans Magicien … Finaliste de la France a un incroyable talent, Clément manie la magie avec talent et un humour pince sans rire qu’on adore .

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 58 36 95 39 contact@theatrelepreo.fr

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English :

By reservation: https://theatrelepreo.fr/festival-de-rires-les-bains/

From 12? to 25? (Pass 2 & 3 shows).

Clément Blouin in Magicien ? Finalist in La France a un incroyable talent, Clément wields magic with talent and a dry sense of humor that we love

L’événement 2ème festival Rire-les-Bains Clément Blouin dans Magicien Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS