2ème festival Rire-les-Bains Les 3 mousquetaires ou presque Mers-les-Bains
2ème festival Rire-les-Bains Les 3 mousquetaires ou presque Mers-les-Bains vendredi 21 août 2026.
Mers-les-Bains
2ème festival Rire-les-Bains Les 3 mousquetaires ou presque
9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Tarif : 12 – 12 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Sur réservation https://theatrelepreo.fr/festival-de-rires-les-bains/
De 12€ à 25€ (Pass 2 & 3 spectacle).
Venez vous embarquer dans Les 3 mousquetaires ou presque ils sont 4 sur scène pour faire revivre, à peu près, toute l’œuvre de Dumas. Entre mise en scène peu décalée et humour présent, c’est un vrai spectacle familial
Sur réservation https://theatrelepreo.fr/festival-de-rires-les-bains/
De 12€ à 25€ (Pass 2 & 3 spectacle).
Venez vous embarquer dans Les 3 mousquetaires ou presque ils sont 4 sur scène pour faire revivre, à peu près, toute l’œuvre de Dumas. Entre mise en scène peu décalée et humour présent, c’est un vrai spectacle familial .
9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 58 36 95 39 contact@theatrelepreo.fr
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English :
By reservation: https://theatrelepreo.fr/festival-de-rires-les-bains/
From 12? to 25? (Pass 2 & 3 shows).
Come and embark on Les 3 mousquetaires ou presque (The 3 Musketeers or almost): 4 of them on stage to bring Dumas? work to life. With its slightly offbeat staging and present-day humor, this is a real family show
L’événement 2ème festival Rire-les-Bains Les 3 mousquetaires ou presque Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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