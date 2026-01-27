2ème Marché de nuit Centre-ville Argelès-Gazost

2ème Marché de nuit

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

2026-08-16 17:00:00

2026-08-16 23:00:00

2026-08-16

Le marché de nuit est un lieu vivant où artistes et artisans proposent des produits artisanaux, des objets de décorations, des bijoux en tout genre et des spécialités locales ou d’ailleurs. Sous les lumières douces et les températures agréables des soirs d’été, les visiteurs peuvent déguster des spécialités d’ici et d’ailleurs et flâner parmi les stands pour une expérience sensorielle unique.

Dès la fin d’après-midi, jusque tard dans la soirée ! .

+33 5 62 97 00 25

English :

The night market is a lively place where artists and craftsmen offer handicrafts, decorative objects, jewelry of all kinds and specialties from near and far. Under the soft lights and pleasant temperatures of summer evenings, visitors can sample specialties from near and far, and stroll among the stalls for a unique sensory experience.

