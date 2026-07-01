2ème Peugeot 104 Meeting & vide grenier Beausemblant
dimanche 26 juillet 2026 · Beausemblant
Informations pratiques
Beausemblant
2ème Peugeot 104 Meeting & vide grenier
parc à proximité de la salle des fêtes Beausemblant Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Ce rassemblement de Peugeot 104 concerne tous les modèles et toutes les générations confondues. Toutes les autres voitures de collection sont également les bienvenues. En parallèle il y a un vide grenier et une matinée paella.
.
parc à proximité de la salle des fêtes Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 53 31 70 rallyepassion26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This Peugeot 104 gathering is open to all models and generations. All other classic cars are also welcome. There will also be a yard sale and a paella breakfast.
L’événement 2ème Peugeot 104 Meeting & vide grenier Beausemblant a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche