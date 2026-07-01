Informations pratiques

Beausemblant

2ème Peugeot 104 Meeting & vide grenier

parc à proximité de la salle des fêtes Beausemblant Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Ce rassemblement de Peugeot 104 concerne tous les modèles et toutes les générations confondues. Toutes les autres voitures de collection sont également les bienvenues. En parallèle il y a un vide grenier et une matinée paella.

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parc à proximité de la salle des fêtes Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 53 31 70 rallyepassion26@gmail.com

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English :

This Peugeot 104 gathering is open to all models and generations. All other classic cars are also welcome. There will also be a yard sale and a paella breakfast.

L’événement 2ème Peugeot 104 Meeting & vide grenier Beausemblant a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche