Spectacle Drôle de cirque Domaine la bonne étoile Beausemblant
mardi 21 juillet 2026 · Domaine la bonne étoile · Beausemblant
Informations pratiques
Beausemblant
Spectacle Drôle de cirque
Domaine la bonne étoile 1149 route de Vivier Beausemblant Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Spectacle tout public , mêlant jonglerie, acrobaties et magie … ils vous invitent à venir rêver avec eux.
buvette et petite restauration.
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Domaine la bonne étoile 1149 route de Vivier Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 34 91 09
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English :
A show for all ages, combining juggling, acrobatics, and magic… they invite you to come and dream with them.
Refreshments and light snacks available.
L’événement Spectacle Drôle de cirque Beausemblant a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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