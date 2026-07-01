Spectacle Drôle de cirque Domaine la bonne étoile Beausemblant

Informations pratiques

Beausemblant

Spectacle Drôle de cirque

Domaine la bonne étoile 1149 route de Vivier Beausemblant Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Spectacle tout public , mêlant jonglerie, acrobaties et magie … ils vous invitent à venir rêver avec eux.

buvette et petite restauration.

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Domaine la bonne étoile 1149 route de Vivier Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 34 91 09

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English :

A show for all ages, combining juggling, acrobatics, and magic… they invite you to come and dream with them.

Refreshments and light snacks available.

L’événement Spectacle Drôle de cirque Beausemblant a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche