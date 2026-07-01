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AGENDA · Beausemblant

Spectacle Drôle de cirque Domaine la bonne étoile Beausemblant

mardi 21 juillet 2026 · Domaine la bonne étoile · Beausemblant

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Domaine la bonne étoile
Adresse
1149 route de Vivier
Ville
26240 Beausemblant
Département
Drôme
Tarif

Beausemblant

Spectacle Drôle de cirque

Domaine la bonne étoile 1149 route de Vivier Beausemblant Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Spectacle tout public , mêlant jonglerie, acrobaties et magie … ils vous invitent à venir rêver avec eux.
buvette et petite restauration.
  .

Domaine la bonne étoile 1149 route de Vivier Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 34 91 09 

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English :

A show for all ages, combining juggling, acrobatics, and magic… they invite you to come and dream with them.
Refreshments and light snacks available.

L’événement Spectacle Drôle de cirque Beausemblant a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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