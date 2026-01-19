2ème rallye des paquerettes La Ferté-Bernard
La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06
2026-09-06
Vivez une matinée époustouflante, contemplez ce rallye avec des voitures anciennes.
Au programme:
– Balade
– Pique nique
– Visite .
La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 78 21 02 98
