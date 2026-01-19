2ème rallye des paquerettes

La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Vivez une matinée époustouflante, contemplez ce rallye avec des voitures anciennes.

Au programme:

– Balade

– Pique nique

– Visite .

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 78 21 02 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 2ème rallye des paquerettes La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-01-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude