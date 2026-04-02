2ème randonnée du Quercy Blanc Porte-du-Quercy
2ème randonnée du Quercy Blanc Porte-du-Quercy dimanche 10 mai 2026.
Porte-du-Quercy
2ème randonnée du Quercy Blanc
Porte-du-Quercy Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Le Comité des fêtes de Fargues (Porte-du-Quercy) organise sa 2ème randonnée dans le Quercy Blanc
Le Comité des fêtes de Fargues (Porte-du-Quercy) organise sa 2ème randonnée dans le Quercy Blanc
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Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 78 48 49 61
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English :
The Comité des fêtes de Fargues (Porte-du-Quercy) organizes its 2nd hike in the Quercy Blanc
L’événement 2ème randonnée du Quercy Blanc Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cahors Vallée du Lot
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