Concert Quatuor Vermeeren au Château Tour de Miraval Porte-du-Quercy samedi 9 mai 2026.

132 chemin du château de Miraval Porte-du-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Début : 2026-05-09 11:00:00
2026-05-09

Concert du quatuor Vermeeren en présence de l'artiste Bô Gaultier de Kermoal.

132 chemin du château de Miraval Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 86 05 89 74  chmiraval@gmail.com

Concert by the Vermeeren Quartet in the presence of artist Bô Gaultier de Kermoal.

