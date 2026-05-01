Porte-du-Quercy

Concert Opus Crocus

734 Mascayroles Porte-du-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le Domaine de Séguéla vous propose un concert très original pour découvrir ou redécouvrir la Musique Ancienne !

Opus Crocus c’est un métissage d’instruments anciens et modernes, quatre talentueux artistes complices et exaltés à l’enthousiasme contagieux

Le Domaine de Séguéla vous propose un concert très original pour découvrir ou redécouvrir la Musique Ancienne !

Opus Crocus c’est un métissage d’instruments anciens et modernes, quatre talentueux artistes complices et exaltés à l’enthousiasme contagieux. Ce quatuor explore en toute liberté un large répertoire entre musique Renaissance, Baroque, Médiévale et sonorités traditionnelles d’Irlande, d’Écosse ou d’inspiration Flamenca…

Leur spectacle s'intitule "Renaissance extravagante", laissez vous tenter!

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734 Mascayroles Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 83 73 26 94 domainedeseguela@gmail.com

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English :

The Domaine de Séguéla offers you a highly original concert to discover or rediscover Early Music!

Opus Crocus is a blend of ancient and modern instruments, four talented artists with a contagious enthusiasm

L’événement Concert Opus Crocus Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Cahors Vallée du Lot