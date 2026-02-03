Vernissage de l’artiste Bô Gaultier de Kermoal au Château Tour de Miraval Porte-du-Quercy
Vernissage de l’artiste Bô Gaultier de Kermoal au Château Tour de Miraval Porte-du-Quercy vendredi 8 mai 2026.
132 chemin du château de Miraval Porte-du-Quercy Lot
Début : 2026-05-08 16:00:00
Ouverture de l'évènement avec le vernissage de l'artiste Bô Gaultier de Kermoal, présent sur place.
132 chemin du château de Miraval Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 86 05 89 74 chmiraval@gmail.com
English :
Opening of the event with the vernissage of the artist Bô Gaultier de Kermoal, present on site.
