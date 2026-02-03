Vernissage de l’artiste Bô Gaultier de Kermoal au Château Tour de Miraval

132 chemin du château de Miraval Porte-du-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 16:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Ouverture de l'évènement avec le vernissage de l'artiste Bô Gaultier de Kermoal, présent sur place.

Ouverture de l'évènement avec le vernissage de l'artiste Bô Gaultier de Kermoal, présent sur place.

.

132 chemin du château de Miraval Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 86 05 89 74 chmiraval@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening of the event with the vernissage of the artist Bô Gaultier de Kermoal, present on site.

L’événement Vernissage de l’artiste Bô Gaultier de Kermoal au Château Tour de Miraval Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Cahors Vallée du Lot