Sur le Plateau de Saux Porte-du-Quercy Lot

Sur le Plateau de Saux Porte-du-Quercy Lot vendredi 1 août 2025.

Sur le Plateau de Saux

Sur le Plateau de Saux 46800 Porte-du-Quercy Lot Occitanie

Durée : Distance : 14.1 Tarif :

Vous êtes ici à la limite de 3 départements, le Lot, le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne, mais toujours au coeur du vignoble de Cahors AOC. Au cours de cette balade de difficulté moyenne, de par sa longueur et quelques côtes tou de même, vous découvrirez les châteaux et les églises des villages traversés.

English : Sur le Plateau de Saux

Here, you are on the borders of three départements: the Lot, the Tarn-et-Garonne and the Lot-et-Garonne, but still in the Cahors AOC vineyard area. During this ride which is of medium difficulty owing to its length and a few climbs, you can see the châteaux and churches of the villages en route.

Deutsch :

Sie befinden sich hier an der Grenze zwischen den drei Departements Lot, Tarn-et-Garonne und Lot-et-Garonne, aber immer noch im Herzen des Weinanbaugebiets Cahors AOC. Auf dieser mittelschweren Wanderung, die aufgrund ihrer Länge und einiger Steigungen recht anspruchsvoll ist, werden Sie die Schlösser und Kirchen der Dörfer entdecken, die Sie durchqueren.

Italiano :

Vi trovate al confine di tre dipartimenti, il Lot, il Tarn-et-Garonne e il Lot-et-Garonne, ma sempre nel cuore del vigneto AOC di Cahors. Durante questa passeggiata di media difficoltà, a causa della sua lunghezza e di alcune colline, scoprirete i castelli e le chiese dei villaggi che attraverserete.

Español :

Se encuentra en la frontera de 3 departamentos, el Lot, Tarn-et-Garonne y Lot-et-Garonne, pero en el corazón del viñedo de la AOC Cahors. Durante este paseo de dificultad media, debido a su longitud y a algunas colinas, descubrirá los castillos e iglesias de los pueblos por los que pase.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-02 par Lot Tourisme (ADT du Lot)