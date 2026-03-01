2ème salon des Animaux de Compagnie et leur bien-être Nîmes
2ème salon des Animaux de Compagnie et leur bien-être
Parc Exposition Nîmes Gard
Tarif : 8 – 8 – EUR
11 ans et +
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-15 19:00:00
2026-03-14
Pendant deux jours, venez découvrir les dernières nouveautés destinées aux animaux de compagnie et admirer des centaines d’animaux chats, chiens, papillons, oiseaux!
Parc Exposition Nîmes 30900 Gard Occitanie +33 6 19 63 29 21 salonsdusud@orange.fr
English :
For two days, come and discover the latest products for pets and admire hundreds of animals: cats, dogs, butterflies, birds!
L’événement 2ème salon des Animaux de Compagnie et leur bien-être Nîmes a été mis à jour le 2026-03-05 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes