2ème salon des Animaux de Compagnie et leur bien-être

Parc Exposition Nîmes Gard

Tarif : 8 – 8 – EUR

11 ans et +

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-15 19:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Pendant deux jours, venez découvrir les dernières nouveautés destinées aux animaux de compagnie et admirer des centaines d’animaux chats, chiens, papillons, oiseaux!

.

Parc Exposition Nîmes 30900 Gard Occitanie +33 6 19 63 29 21 salonsdusud@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For two days, come and discover the latest products for pets and admire hundreds of animals: cats, dogs, butterflies, birds!

L’événement 2ème salon des Animaux de Compagnie et leur bien-être Nîmes a été mis à jour le 2026-03-05 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes