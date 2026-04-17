Jungle Strike #4 Le Parnasse Nîmes
Jungle Strike #4 Le Parnasse Nîmes samedi 18 avril 2026.
Nîmes
Jungle Strike #4
Le Parnasse 827 chemin du Mas de Vignolles Nîmes Gard
Tarif : 25 – 25 – 115 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:00:00
fin : 2026-04-18 23:15:00
Date(s) :
2026-04-18
Un événement MMA réunissant des combattants élites internationaux. Une immersion 360° une fightcard construite pour l’impact des contenders affamés, du rythme et des finitions.
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Le Parnasse 827 chemin du Mas de Vignolles Nîmes 30900 Gard Occitanie +33 7 71 68 56 45 junglestrikechampionship@gmail.com
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English :
An MMA event featuring elite international fighters. An immersive 360° fightcard built for impact: hungry contenders, rhythm and finishes.
L’événement Jungle Strike #4 Nîmes a été mis à jour le 2026-04-09 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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