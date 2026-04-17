Jungle Strike #4 Le Parnasse Nîmes

Nîmes

Jungle Strike #4

Le Parnasse 827 chemin du Mas de Vignolles Nîmes Gard

Tarif : 25 – 25 – 115 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18 23:15:00

Date(s) :

2026-04-18

Un événement MMA réunissant des combattants élites internationaux. Une immersion 360° une fightcard construite pour l’impact des contenders affamés, du rythme et des finitions.

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Le Parnasse 827 chemin du Mas de Vignolles Nîmes 30900 Gard Occitanie +33 7 71 68 56 45 junglestrikechampionship@gmail.com

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English :

An MMA event featuring elite international fighters. An immersive 360° fightcard built for impact: hungry contenders, rhythm and finishes.

L’événement Jungle Strike #4 Nîmes a été mis à jour le 2026-04-09 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes