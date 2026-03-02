Nîmes au fil des siècles RDV devant l’Office de Tourisme Nîmes
Nîmes au fil des siècles RDV devant l’Office de Tourisme Nîmes samedi 18 avril 2026.
Nîmes au fil des siècles
RDV devant l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes Gard
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Les étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, enfants de 11 à 16 ans, les habitants de Nîmes pour les visites de Nîmes.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-09-02 12:30:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-05-02 2026-06-20 2026-07-02 2026-09-02 2026-09-30
Parcourez plus de 2 000 ans d’histoire à travers les ruelles de l’Écusson, centre historique de la ville et site patrimonial remarquable (SPR).
.
RDV devant l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Explore more than 2,000 years of history through the narrow streets of the Écusson, the city?s historic center and a Remarkable Heritage Site (SPR).
L’événement Nîmes au fil des siècles Nîmes a été mis à jour le 2026-03-02 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes