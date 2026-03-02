Nîmes au fil des siècles RDV devant l’Office de Tourisme Nîmes

Nîmes au fil des siècles

RDV devant l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Les étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, enfants de 11 à 16 ans, les habitants de Nîmes pour les visites de Nîmes.

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-09-02 12:30:00

2026-04-18 2026-05-02 2026-06-20 2026-07-02 2026-09-02 2026-09-30

Parcourez plus de 2 000 ans d’histoire à travers les ruelles de l’Écusson, centre historique de la ville et site patrimonial remarquable (SPR).

English :

Explore more than 2,000 years of history through the narrow streets of the Écusson, the city?s historic center and a Remarkable Heritage Site (SPR).

