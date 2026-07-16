Exposition Sébastien Arrighi, Fall Off, Carré d’art, Nîmes

Informations pratiques

Exposition Sébastien Arrighi, Fall Off 1 septembre – 4 octobre Carré d’art Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T10:00:00+02:00 – 2026-09-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:30:00+02:00

Dans le cadre du Grand Arles Express

Sébastien Arrighi est invité par Carré d’Art – Musée d’art contemporain à investir le Mur Foster. Un display photographique construit à partir d’images inédites et plus anciennes, issues de plusieurs territoires, interroge la présence de l’eau ou son absence. Des images au style documentaire viennent dialoguer avec d’autres plus intimes et poétiques.

L’artiste met en résonance plusieurs séries réalisées dans des territoires géographiquement éloignés, faisant de l’eau une clé du rapport entre l’homme et son environnement. Des paysages du pourtour méditerranéen (Liban, Espagne, Grèce, France) aux mutations du royaume d’Arabie saoudite, en passant par les tensions d’un archipel du pacifique, chaque image interroge la manière dont un milieu façonne les corps, les postures et les récits.

Sébastien Arrighi, né en 1992 à Ajaccio, est artiste photographe et fondateur du festival Mascarone Lab. Diplômé de l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence, il nourrit son travail de ses racines méditerranéennes et d’une attention particulière aux modes de vie insulaires. En 2021, il présente Era Ora à La Compagnie à Marseille. En 2022, il publie Shivers aux éditions Poursuite avec le soutien du CNAP, puis en 2024 Franc Jeu aux éditions du GrandPalais RMN. Lauréat d’une résidence dans le cadre de la Bienalsur 2023, il séjourne à Riyadh où il expose Desert Rose au Fenaa Alawwal, avant de présenter ce projet au MUNTREF de Buenos Aires et au Centre Una Volta à Bastia. Fin 2023, il mène au Texas une recherche autour de l’imaginaire du rodéo et du cowboy. En 2024, lauréat de la résidence Photolux, il produit Marmo Amore dans les Alpes apuanes, exposé au Palazzo Guinigi à Lucca. Depuis 2022, il développe Ocean Rally en Nouvelle-Calédonie, un projet soutenu par la DRAC PACA et le CNAP.

Carré d’art Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie +33466763570 https://www.carreartmusee.com Installé depuis 1993 dans le superbe bâtiment conçu par Lord Norman Foster, la collection du musée d’art contemporain illustre la période des années 1960 à nos jours, avec près de 400 œuvres. Parking : Maison Carrée, 9 places d’Assas. Tél : 04 66 67 26 76 (431 places dont 11 PMR) Bus : lignes 2, 3, A, B, C, D, I, J (arrêts Carré d’Art, Antonin, Rue Racine) Bâtiment accessible à tous

Dans le cadre du Grand Arles Express

© Sébastien Arrighi