Ciné-Goûter Un petit air de famille, Le Sémaphore, Nîmes

Informations pratiques

Ciné-Goûter Un petit air de famille Mardi 25 août, 14h00 Le Sémaphore Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00

Le Sémaphore 25, rue Porte-de-France, Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie

Évènement