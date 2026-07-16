AGENDA · Nîmes
Ciné-Goûter Un petit air de famille, Le Sémaphore, Nîmes
mardi 25 août 2026 · Le Sémaphore · Nîmes
Informations pratiques
Ciné-Goûter Un petit air de famille Mardi 25 août, 14h00 Le Sémaphore Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00
Le Sémaphore 25, rue Porte-de-France, Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie
Évènement
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