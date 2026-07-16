Concert à Nîmes: Vivaldi x Bach x Piazzolla, Temple de l’Oratoire, Nîmes

Informations pratiques

Concert à Nîmes: Vivaldi x Bach x Piazzolla Vendredi 14 août, 20h00 Temple de l’Oratoire Gard

30€ prestige ; 25€ Essentiel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T21:15:00+02:00

Fin : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T21:15:00+02:00

De retour à Nîmes, l’Ensemble Musicâme France vous prépare un programme autour de trois grands compositeurs : Bach, Piazzolla et Vivaldi ! Une merveilleuse soirée musicale d’été au sein du Temple de l’Oratoire !

Un concert de musique classique exceptionnel porté par six musiciens talentueux, une soirée qui s’annonce inoubliable !

️ Réservez vos places dès aujourd’hui !

Programme:

A.Piazzolla : Otoño porteña

J.S.Bach : Brandebourgeois 5 – Allegro

A.Vivaldi : Concerto pour flûte en Sol min. « La notte »

A.Piazzolla : Adiós Nonino

A.Piazzolla : Histoire du Tango : Night Club 1960 & Café 1930

J.S.Bach/Reinhardt : Allegro du Concerto pour 2 violon en Ré min (Version Jazz)

A.Piazzolla : Escualo

C.P.E Bach : Concerto pour flûte en La Maj. – Allegro assai

A.Piazzolla : La muerte del angel

A.Vivaldi : Les Quatre Saisons : été – Final

Ensemble Musicâme France

Flûtes Issam Garfi ; Accordéon : Sébastien Mazoyer ; Violon-solo Perceval Gilles, 2nd violon Alice Rousseau ; Alto Estevan De Almeida Reis ; Violoncelle Tom Almerge

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Temple de l’Oratoire 2 place de l’oratoire 30900 Nîmes Nîmes 30921 La Placette Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-nimes-vivaldi-x-bach-x-piazzolla/ »}]

Concert de musique classique à Nîmes : Bach, Vivaldi et Piazzolla sublimé par l’Ensemble Musicâme France au Temple de l’Oratoire !

Musicâme France Production