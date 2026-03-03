Au-delà du chemin de fer, la rue de Bouillargues RDV devant le lycée d’Alzon Nîmes
RDV devant le lycée d'Alzon, 139 rue de Bouillargues, Nîmes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Les étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, enfants de 11 à 16 ans, les habitants de Nîmes (pour les visites de Nîmes)
10:30:00
Jalonnée de pavillons résidentiels, cette rue parle des extensions urbaines aux 19e et 20e siècles.
English :
Lined with residential pavilions, this street tells the story of urban expansion in the 19th and 20th centuries.
