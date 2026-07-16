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Ciné-Atelier Non-Non dans l’espace, Le Sémaphore, Nîmes

samedi 22 août 2026 · Le Sémaphore · Nîmes

Ciné-Atelier Non-Non dans l’espace, Le Sémaphore, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Le Sémaphore
Adresse
25, rue Porte-de-France, Nîmes
Ville
30033 Nîmes
Département
Gard

Ciné-Atelier Non-Non dans l’espace Samedi 22 août, 16h30 Le Sémaphore Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T16:30:00+02:00 – 2026-08-22T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-22T16:30:00+02:00 – 2026-08-22T19:30:00+02:00

Le Sémaphore 25, rue Porte-de-France, Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie
Évènement

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