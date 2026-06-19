Concert à Nîmes: Vivaldi x Bach x Piazzolla Temple de l’Oratoire Nîmes
Concert à Nîmes: Vivaldi x Bach x Piazzolla Temple de l’Oratoire Nîmes vendredi 14 août 2026.
Concert à Nîmes: Vivaldi x Bach x Piazzolla Temple de l’Oratoire Nîmes Vendredi 14 août, 20h00
Concert de musique classique à Nîmes : Bach, Vivaldi et Piazzolla sublimé par l’Ensemble Musicâme France au Temple de l’Oratoire !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-14T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-14T21:15:00.000+02:00
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Temple de l’Oratoire 2 place de l’oratoire 30900 Nîmes Nîmes
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