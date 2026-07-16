AGENDA · Nîmes
Borderline rencontre avec Olivier Marchal, Le Sémaphore, Nîmes
mardi 28 juillet 2026 · Le Sémaphore · Nîmes
Informations pratiques
Borderline rencontre avec Olivier Marchal Mardi 28 juillet, 14h30 Le Sémaphore Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T14:30:00+02:00 – 2026-07-28T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T14:30:00+02:00 – 2026-07-28T17:30:00+02:00
Le Sémaphore 25, rue Porte-de-France, Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie
Évènement
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