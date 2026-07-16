Borderline rencontre avec Olivier Marchal, Le Sémaphore, Nîmes

Informations pratiques

Borderline rencontre avec Olivier Marchal Mardi 28 juillet, 14h30 Le Sémaphore Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T14:30:00+02:00 – 2026-07-28T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-28T14:30:00+02:00 – 2026-07-28T17:30:00+02:00

Le Sémaphore 25, rue Porte-de-France, Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie

Évènement