The Cure Festival de Nîmes boulevard des Arènes Nîmes

Tarif : 84.5 – 84.5 – 167 EUR
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26
THE CURE et des invités spéciaux seront au Festival de Nîmes, les 24, 25 pour deux soirées exceptionnelles affichant complet. Avec l’ajout d’une troisième date, le 26 Juillet 2026
boulevard des Arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com
English :
THE CURE and special guests will be at the Nîmes Festival on the 24th and 25th for two exceptional, sold-out evenings. With the addition of a third date, July 26, 2026
