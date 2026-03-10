Orelsan + Teddybear boulevard des arènes Nîmes

Orelsan + Teddybear

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 51.5 – 51.5 – 79 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-22

Le rappeur normand fera vibrer les mythiques Arènes avec un spectacle inédit, encore plus fort et inattendu.

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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

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English :

The rapper from Normandy is set to rock the legendary Arènes with a brand new, even stronger and more unexpected show.

L’événement Orelsan + Teddybear Nîmes a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes