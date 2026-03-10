Orelsan + Teddybear boulevard des arènes Nîmes
Orelsan + Teddybear boulevard des arènes Nîmes mercredi 22 juillet 2026.
Orelsan + Teddybear
boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard
Tarif : 51.5 – 51.5 – 79 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-22
Le rappeur normand fera vibrer les mythiques Arènes avec un spectacle inédit, encore plus fort et inattendu.
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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com
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English :
The rapper from Normandy is set to rock the legendary Arènes with a brand new, even stronger and more unexpected show.
L’événement Orelsan + Teddybear Nîmes a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes