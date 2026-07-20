Zamdane SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Zamdane

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Après deux Olympia et un Zénith de Paris complets, Zamdane repart en tournée avec “Le Spectacle RAHMA” une création originale qui met en valeur son dernier album événement.

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

After two sold-out shows at the Olympia and one at the Zenith in Paris, Zamdane is heading back on tour with “Le Spectacle RAHMA”: an original production that showcases his latest hit album.

L’événement Zamdane Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes