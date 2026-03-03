Nîmes au 19ème siècle Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes

Nîmes au 19ème siècle

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Les étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, enfants de 11 à 16 ans, les habitants de Nîmes pour les visites de Nîmes.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 10:30:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Le plan d’embellissement de l’architecte des États du Languedoc, Jean-Arnaud Raymond pose les bases des grandes réalisations du siècle suivant désenclavement, restauration et mise en valeur des monuments antiques.

.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The beautification plan drawn up by Jean-Arnaud Raymond, architect to the Estates of Languedoc, laid the foundations for the great achievements of the following century: opening up, restoration and enhancement of ancient monuments.

L’événement Nîmes au 19ème siècle Nîmes a été mis à jour le 2026-03-03 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes