Nîmes et les inondations Rendez-vous devant la Maison Carrée Nîmes

Nîmes et les inondations

Rendez-vous devant la Maison Carrée Place de la Maison Carrée Nîmes Gard

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12

2026-09-12

Si l’eau a façonné la ville de Nîmes, elle l’a aussi frappée de plein fouet.

Rendez-vous devant la Maison Carrée Place de la Maison Carrée Nîmes 30000 Gard Occitanie

English :

If water has shaped the city of Nîmes, it has also hit it hard.

