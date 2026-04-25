2nd Hand Flo Store braderie ! Floréal Belleville PARIS

RDV du mercredi 29/04 au dimanche 03/05 pour notre 2nd hand Flo Store !

Le staff prépare un gros tri de printemps pour vous proposer des vêtements & items de plein de styles & budgets (bacs à moins de 5€ !!), ainsi qu’une curation d’items vintage qualitative.

Shop responsibly, shop vintage & 2nd hand ! Achetez responsable, achetez vintage et seconde main !

Vide-dressing du staff : Vaisselle, livres & déco d’occasion, braderie de prints et selecta vintage !

Du mercredi 29 avril 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-04T01:59:59+02:00

Date(s) :

Floréal Belleville 43 rue des Couronnes, 75020 PARIS 75020 43 rue des Couronnes, 75020 PARISPARIS

+33143619466 floreal.belleville@gmail.com



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