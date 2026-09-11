3, 2, 1, Chantez ! Salle Paul Fort Nantes
dimanche 13 septembre 2026 · Salle Paul Fort · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 19:30 –
Gratuit : non 10 € / 6 € Tarif plein : 10 eurosTarif réduit : 6 euros pour les enfants de moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, détenteurs de la carte blanche – sur justificatif Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Des vedettes du disque vinyle échappées de leur chanson d’origine vous donnent rendez-vous pour une soirée musicale complètement déjantée, poétique et onirique.Ces gloires du 33 tours vont s’affronter sous l’œil de Graham O’Phone, Platine et Diamant les maîtres de cérémonie.L’heureux gagnant aura la chance de se voir offrir une seconde vie, de figurer dans une nouvelle chanson écrite par un mystérieux auteur.Une quinzaine de chanteurs accompagnés de musiciens live !???? Réservations Hello Asso
Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
https://www.helloasso.com/associations/la-compagnie-nova-vox/evenements/3-2-1-chantez
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