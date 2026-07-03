3 jours en Coust 15 août Coust
samedi 15 août 2026 · Coust
Informations pratiques
Coust
3 jours en Coust 15 août
Château de Bonnais Coust Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15 23:59:00
Date(s) :
2026-08-15
8ème édition du festival 3 Jours en Coust
3 jours sous le signe de la musique, de l’humour, du théâtre. Ambiance chaleureuse et conviviale garantie !
10h30 Pétanque conviviale
12h Repas
14h VIEUX…dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s’est passé
15h Ah ! Si tu savais, Harap Alb , spectacle jeune public à partir de 4 ans
15h30 Vieux animation par Francis
16h Yoyoland 17h Super Supermarché 18h Michel Grange 20h30 Cactus Riders 22h Faut qu’ça guinche ! 23h Mary l’*Astérisk
Restauration en continu
Exposition d’arts des Passion’Arts/Défilé de mode historique par le Berry’ Storic /Tombola (tirage au sort le dimanche) / Atelier poterie / En électrons libres le duo musical Christian et Jonathan / Prestation équestre par Bernard Bailly et son cheval /Baptêmes en moto TRIKE avec Thierry
Retrouvez la programmation détaillée sur www.3joursencoust.com
Réservation des repas au 06 81 93 90 05 .
Château de Bonnais Coust 18210 Cher Centre-Val de Loire chateau.coust@gmail.com
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English :
8th Edition of the 3 Days in Coust Festival
Three days filled with music, comedy, and theater. A warm and friendly atmosphere is guaranteed!
L’événement 3 jours en Coust 15 août Coust a été mis à jour le 2026-07-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE