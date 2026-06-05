3 nights with Armel Dupas, concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
3 nights with Armel Dupas, concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 1 septembre 2026.
Depuis sa création en 2021, le Armel Dupas Trio développe un jazz mélodique et contemporain où l’élégance du trio acoustique rencontre une approche profondément humaine du concert.
Pour cette résidence en trois soirées au 38Riv, le trio propose trois programmes distincts retraçant différentes facettes de son univers : les albums fondateurs « Lookin’ Up » et « Just The Beginning », qui ont ouvert la voie à un important succès digital, « Standards Vol.1 » autour de reprises de chansons revisitées en trio jazz, puis « Everyday Superheroes », répertoire de compositions originales inspirées par les héros discrets du quotidien.
Le public pourra également découvrir en exclusivité des extraits de « Nocturnes », futur album du trio à paraître quelques semaines après les concerts.
Avec plus de 40 millions d’écoutes sur les plateformes digitales, le Armel Dupas Trio s’est imposé comme l’un des projets de jazz français les plus streamés dans le monde, tout en conservant sur scène une approche intime, acoustique et profondément vivante.
Line-up : Armel Dupas : Piano, Jules Billé : Contrebasse, Christophe Piot : Batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz contemporain — Avec son trio, Armel Dupas mêle élégance et humanité, offrant une expérience musicale unique à travers des compositions originales et des standards revisités.
Le mardi 01 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 02 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 02 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
Le mardi 01 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
Le lundi 31 août 2026
de 21h30 à 22h30
Le lundi 31 août 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 21€ à 24€
Tarif sur place : 24€ à 27€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-01T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-03T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-31T19:30:00+02:00_2026-08-31T20:30:00+02:00;2026-08-31T21:30:00+02:00_2026-08-31T22:30:00+02:00;2026-09-01T19:30:00+02:00_2026-09-01T20:30:00+02:00;2026-09-01T21:30:00+02:00_2026-09-01T22:30:00+02:00;2026-09-02T19:30:00+02:00_2026-09-02T20:30:00+02:00;2026-09-02T21:30:00+02:00_2026-09-02T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/recherche?search=armel%20dupas&viewsreference%5Bcompressed%5D=eJxdkMEKwyAQRP9lzx5aSEvJz8i2rnZBTTCblBDy79UaaulBdtY3M4gbGBSEfoMRHSXoARRgcnOgKNDH2XsFngNLRYO1Ex1aWDxVz66AIt49GZ2xcHRT6WxFTba6On86D6G-b6lzLxcpZ3U-LKuWdaQPTegSjk_4N7DJ-Hy7NmCZvNERQwnWZWF66USWsuFBzZpo4YmHWFu67pJRTbBQ0IZ8-bDT_gb6XGyZ contact@38riv.com
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