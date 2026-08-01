Informations pratiques

Pleumeur-Bodou

3 soirées de projections monumentales sur le Radôme à Pleumeur-Bodou

Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13

Les Projections Monumentales illuminent le Radôme les 11, 12 et 13 août 2026 !

À la tombée de la nuit, le Radôme devient le théâtre d’un spectacle hors du commun. Monument emblématique de la Cité des Télécoms, il se métamorphose en un immense écran de lumière où se mêlent créations artistiques, documentaires et expériences immersives.

Les 11, 12 et 13 août 2026, vivez trois soirées exceptionnelles au cœur du Parc du Radôme. Entre patrimoine, sciences et innovation, laissez-vous transporter par des projections monumentales qui révèlent toute la beauté et l’histoire de ce lieu emblématique.

Lundi 11 août

Le Radôme se refait une beauté (15 min)

Découvrez les coulisses de l’impressionnante campagne de peinture menée en 2025. Ce documentaire vous plonge au cœur d’un chantier spectaculaire, à la rencontre des équipes qui ont redonné tout son éclat à ce monument unique.

Une autre histoire du Radôme (23 min)

Laissez-vous emporter par une création poétique et musicale imaginée par la compagnie La Belle Image et produite par la Cité des Télécoms. Une œuvre originale qui fait dialoguer lumière, musique et architecture pour raconter le Radôme autrement.

Sphère (27 min)

Embarquez pour un voyage immersif au cœur de la biodiversité. Entre images saisissantes et découvertes scientifiques accessibles à tous, cette création invite à porter un regard nouveau sur notre planète et les liens qui unissent les êtres vivants.

Mardi 12 août

The Dorothy Project (45 min)

Suivez une aventure scientifique et humaine extraordinaire qui explore notre planète depuis la stratosphère. Des paysages époustouflants et une aventure hors norme pour prendre de la hauteur sur le monde qui nous entoure.

Mission Umbra (12 min)

Prenez place pour une expérience visuelle immersive et vivez une éclipse totale de Soleil comme si vous étiez dans l’espace. Un voyage fascinant entre astronomie, émotion et contemplation.

Mercredi 13 août

Retrouvez les trois projections qui ont marqué la soirée du lundi

Le Radôme se refait une beauté (15 min)

Une autre histoire du Radôme (23 min)

Sphère (27 min)

Informations pratiques

?? Dates 11, 12 et 13 août 2026

?? Ouverture des portes 21 h

?? Début des projections à la tombée de la nuit

??? Tarif 12 € sur réservation (gratuit pour les enfants de moins de 6 ans)

??????????? Tout public

Pendant trois soirées seulement, le Radôme s’illumine et vous invite à vivre une expérience spectaculaire où l’art, la science et le patrimoine se rencontrent. Une occasion unique de redécouvrir ce monument emblématique sous un angle inédit, dans une ambiance magique à partager en famille ou entre amis. Réservez dès maintenant votre place ! .

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 63 80

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English :

L’événement 3 soirées de projections monumentales sur le Radôme à Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-27 par SITARMOR