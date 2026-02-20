30e BOURSE COLLECTIONS EXPO ET PIÈCES AUTOS RÉTROMOBIL EN BOUDEVILLE Dompierre-sur-Besbre

30e BOURSE COLLECTIONS EXPO ET PIÈCES AUTOS RÉTROMOBIL EN BOUDEVILLE

Espace Boudeville et Roseraie Dompierre-sur-Besbre Allier

30e BOURSE COLLECTIONS
EXPO ET PIÈCES AUTOS
le jeudi 14 mai 2026
organisé par Rétro Mobile Club Dompierrois

Espace Boudeville et Roserais
Uniquement pièces autos
2 € le ml

Espace Boudeville et Roseraie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 82 95 05 

English :

30th BOURSE COLLECTIONS
EXHIBITION AND AUTO PARTS
thursday, May 14, 2026
organized by Rétro Mobile Club Dompierrois

Espace Boudeville et Roserais
Car parts only
2 ? per m

les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] [Flea markets in Saône et Loire, Burgundy and the surrounding area

