30e BOURSE COLLECTIONS EXPO ET PIÈCES AUTOS RÉTROMOBIL EN BOUDEVILLE Dompierre-sur-Besbre jeudi 14 mai 2026.
Espace Boudeville et Roseraie Dompierre-sur-Besbre Allier
le jeudi 14 mai 2026
organisé par Rétro Mobile Club Dompierrois
Espace Boudeville et Roserais
Uniquement pièces autos
2 € le ml
Espace Boudeville et Roseraie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 82 95 05
English :
30th BOURSE COLLECTIONS
EXHIBITION AND AUTO PARTS
thursday, May 14, 2026
organized by Rétro Mobile Club Dompierrois
Espace Boudeville et Roserais
Car parts only
2 ? per m
les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] [Flea markets in Saône et Loire, Burgundy and the surrounding area
L’événement 30e BOURSE COLLECTIONS EXPO ET PIÈCES AUTOS RÉTROMOBIL EN BOUDEVILLE Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire