30e BOURSE COLLECTIONS EXPO ET PIÈCES AUTOS RÉTROMOBIL EN BOUDEVILLE Dompierre-sur-Besbre

30e BOURSE COLLECTIONS

EXPO ET PIÈCES AUTOS

le jeudi 14 mai 2026

organisé par Rétro Mobile Club Dompierrois



Espace Boudeville et Roserais

Uniquement pièces autos

2 € le ml



Espace Boudeville et Roseraie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 82 95 05

English :

30th BOURSE COLLECTIONS

EXHIBITION AND AUTO PARTS

thursday, May 14, 2026

organized by Rétro Mobile Club Dompierrois



Espace Boudeville et Roserais

Car parts only

2 ? per m



les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] [Flea markets in Saône et Loire, Burgundy and the surrounding area

