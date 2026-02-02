Manifestation annuelle Dompierre-sur-Besbre
Manifestation annuelle
Chemin des Percières Dompierre-sur-Besbre Allier
Début : 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
2026-05-14
Manifestation annuelle autour des véhicules d’époque
Chemin des Percières Espace Boudeville La Roseraie et guinguette.
Chemin des Percières Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 67 35 rmcdomp@gmail.com
English :
Annual event featuring vintage vehicles
Chemin des Percières Espace Boudeville La Roseraie and guinguette.
