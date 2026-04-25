Manif Annuelle Espace Boudeville, la roseraie et guinguette Dompierre-sur-Besbre
Manif Annuelle Espace Boudeville, la roseraie et guinguette Dompierre-sur-Besbre jeudi 14 mai 2026.
Dompierre-sur-Besbre
Manif Annuelle
Espace Boudeville, la roseraie et guinguette Chemin des Percières Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Manifestation annuelle organisée par le Rétro Mobile Club Dompierrois
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Espace Boudeville, la roseraie et guinguette Chemin des Percières Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 67 35 rmcdomp@gmail.com
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English :
Annual event organized by the Rétro Mobile Club Dompierrois
L’événement Manif Annuelle Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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